Procedure d'infrazione contro l'Italia dall'Ue su rifiuti, docenti, strade e rinnovabili

Riflettori accesi di Bruxelles sulcon quattrodi infrazione. La Commissione europea ha inviato a Roma tre lettere formali per aver rilevato la violazione del diritto dell’Ue in tema di, sicurezza stradale e contratti dei, oltre a un parere motivato sulleche segna un ulteriore passo avanti verso una possibile sanzione.La risposta delsulla messa in mora riguardo ai progetti green, infatti, non è arrivata a Palazzo Berlaymont, che ha concesso altri due mesi a Palazzo Chigi, prima di presentare il caso alla Corte di giustizia Ue.Il parere motivato sulleIl parere motivato è finito sul tavolo del Governo Meloni dopo le lettere di costituzione in mora inviate ale ad altri 25 Paesi Ue a settembre 2024, per non aver recepito le nuove regole europee dirette ad accelerare l’autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile, con l’adozione nella legislazione nazionale prevista entro l’1 luglio 2024.