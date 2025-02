Tpi.it - Problema tecnico durante la prima serata di Sanremo 2025: Carlo Conti spiega cosa è successo

Leggi su Tpi.it

nelladiLadi, in onda martedì 11 febbraio su Rai 1, è partita con un piccolo inconveniente: il microfono del conduttore, infatti, è rimasto spento per qualche secondo.Dopo il commovente omaggio a Ezio Bosso, infatti, il direttore artistico della kermesse e conduttore,, ha dato il via ufficialmente alla 75esima edizione della manifestazione musicale.Tuttavia, mentre stava parlando l’audio è sparito per circa 30 secondi con il presentatore che ovviamente non era al corrente dell’inconveniente. L’audio è poi ritornato con il conduttore che ha presentato lacantante in gara, Gaia.Madi preciso? Arlo è stato lo stessola conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di mercoledì 12 febbraio.