" Problema insabbiamenti, al porto serve una diga foranea"

"Dobbiamo risolvere una volta per tutte ildegli, ciuna". È ancora una volta Lorenzo Marinangeli a parlare del futuro del: il leghista, a pochi giorni dall’incontro fra comune e Autorità portuale, mostra di aver gradito l’approccio del sindaco Spazzafumo, ma al contempo sottolinea la necessità di prevedere interventi di altro tipo rispetto a quelli di cui si sta parlando in questo momento, come la nuova vasca di colmata. "Mi ritengo soddisfatto di quanto detto dal sindaco in occasione del confronto con l’Autorità portuale – afferma il leghista in merito alle ultime notizie sul futuro dello scalo sambenedettese e all’incontro ad Ancona anticipato dal Carlino –. Spazzafumo infatti ha fatto notare che San Benedetto non ha bisogno di un semplice deposito di sabbie, e che invece la nostra infrastruttura deve essere sviluppata in maniera adeguata rispetto alle attività del territorio rivierasco".