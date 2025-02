Probabili formazioni Juventus Inter | Inzaghi con il dubbio Thuram

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo il pirotecnico 4-4 del match d’andatasono nuovamente pronte a darsi battaglia questa domenica alle 20.45 sul campo dell’Allianz Stadium. Stessa sfida, ambizioni diverse, con i nerazzurri chiamati ad invertire il trend negli scontri con le big per tenere il passo del Napoli in classifica, e i bianconeri bisognosi dei tre punti per tentare l’assalto al quarto posto occupato dalla Lazio, avversaria del Napoli di Antonio Conte.In casaoltre ai lungodegenti andrà valutata la situazione di Andrea Cambiaso, alle prese con un problema alla caviglia. Via libera su tutti gli altri per le scelte di Thiago Motta. Il tecnico dovrebbe affidarsi a Di Gregorio tra i pali, con la linea dinanzi composta da Savona, Gatti, Veiga e Weah.