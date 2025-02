Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Feyenoord-Milan, Gazzetta: Sergio Conceiçao se la gioca con I Fantastici 4. Le scelte

Ilsi prepara alla sfida contro ilschiererà I4, ecco ladi Rotterdam.Ilsi allena agli ordini diper affrontare ilin Olanda, la partita di Rotterdam sarà importantissima. Infatti non è solo una questione economica andare agli ottavi ma anche di prestigio del club, Zlatan Ibrahimovic ha modificato la squadra a gennaio ma adesso bisogna iniziare a raccogliere i frutti.Il Diavolo si appresta are la gara d’andata dei play-off di Champions League contro ila Rotterdam, per poi pensare al ritorno a San Siro.ha tutta l’intenzione di schierare l’arsenale in attacco: Christian Pulisic e Rafael Leao sulle corsie esterne e Joao Felix alle spalle del grande ex Santiago Gimenez.