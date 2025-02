Ilrestodelcarlino.it - Primato della cesenate FlashStart. Filtro di navigazione più veloce

L’azienda, specializzata in soluzioni per la protezione, realizza ilper lasicura al riparo da malware e contenuti indesiderati piùal mondo secondo il servizio indipendente DNSperf. Il servizioper il filtraggiofornisce una protezione completa a reti e dati contro gli attacchi informatici veicolati attraverso siti infetti.realizza un DNS Content Filter, ovvero un servizio che esegue un controllo tramite protocollo DNS del sito di cui si richiede l’accesso. In questo modo, ilrisulta il più efficace perché la verifica viene effettuata direttamente sull’indirizzo IP del server che ospita il sito e non sul nome di dominio o sui contenuti di una pagina, che possono facilmente trarre in inganno.