Quifinanza.it - Prezzo del gas in crescita, le imprese chiedono il Gas Release per fermare l’aumento

Leggi su Quifinanza.it

Durante la tavola rotonda organizzata da Gas Intensive, dal titolo “Gas: misura essenziale per la competitività della manifattura e del Paese”, la manifattura italiana che utilizza gas ha messo in evidenza le difficoltà sempre più gravi che minano la competitività industriale, legate aldei prezzi della materia prima.Il costo del gas in ItaliaAttualmente, i prezzi del gas in Italia sono più del doppio rispetto a quelli registrati prima della pandemia (58 euro al MWh, rispetto ai 25 medi dal 2010 al 2018), e significativamente più alti rispetto agli Stati Uniti (dove il gas costa circa 10 euro al MWh) e ad altri Paesi europei. In Italia, il valore del Psv (Punto Virtuale di Scambio), ovvero l’unità di misura nazionale, mostra regolarmente uno spread di circa 2 euro MWh rispetto al Tttf olandese.