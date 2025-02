Previsioni nefaste per l’Italia | nel 2100 avrà solo 355 milioni di abitanti

Secoloditalia.it - Previsioni nefaste per l’Italia: nel 2100 avrà solo 35,5 milioni di abitanti

La popolazione italiana nelpotrebbe ridursi fino a 35,5e nel 2307 potrebbe addirittura sparire. Sono lecontenute nel rapporto World Population Prospects 2024 delle Nazioni Unite, che analizza l’andamento demografico a livello globale, differenziando i Paesi in tre gruppi: quelli che sono già in declino demografico e che sono complessivamente 63; quelli che raggiungeranno il picco nei prossimi trent’anni, che sono 48; quelli che sono in forte crescita e che si attestano a 126.Il calo demografico in Italia: nel35,5disi colloca tra i primi, registrando cali marcati e rapidi. Attualmente gli italiani sono circa 58,9, un numero che entro 76 anni appena potrebbe ridursi di circa il 40%. Alla base di questo trend negativo gli analisti individuano fattori come il potere d’acquisto, il welfare insufficiente, la scarsità dei servizi per l’infanzia, il gender gap.