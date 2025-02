Lanazione.it - Presidio e controllo del territorio: Sei Toscana al fianco dei Comuni con ispettori ambientali e videosorveglianza

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Maggioredel, attività di informazione per cittadini e attività e un contrasto deciso agli abbandoni illeciti di rifiuti. Sei, da sempre impegnata nella tutela dell’ambiente e nella promozione di comportamenti virtuosi, rafforza il servizio di ispezione ambientale che oggi è attivo in 50dele si avvale di avanzate tecnologie di. Nel corso del 2024, sono stati effettuati oltre 350 turni operativi di, con 500 postazioni di raccolta monitorate e sono state rilevate più di 3.600 infrazioni e comportamenti non corretti. “Questa attività rappresenta un supporto fondamentale per inel contrasto all’abbandono di rifiuti – dichiara il Vicedirettore generale di Sei, Daniela Fantacci –.