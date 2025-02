Puntomagazine.it - Presentato oggi al Senato il Programma ufficiale dell’Equiraduno dell’Anno Santo

Un viaggio spirituale e sostenibile verso Roma sulle antiche vie di pellegrinaggioNell’ambito del Giubileo 2025, è statoalla Sala Caduti di Nassirya, presso ildella Repubblica, Horse Green Experience 2025 – EquiradunoSanto, uno straordinario pellegrinaggio a cavallo tra spiritualità, sostenibilità e scoperta del territorio. Organizzata da Final Furlong in collaborazione con Omnia Vatican Rome, Università degli Studi di Firenze – DAGRI, Simtur e Natura a Cavallo, e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, l’iniziativa condurrà cavalieri e amazzoni lungo le vie storiche di pellegrinaggio per giungere nella Città Eterna e partecipare all’udienza con Papa Francesco. Un’esperienza che incarna il tema del Giubileo 2025, “Pellegrini di Speranza”, e che invita alla riconciliazione, alla riflessione e al rispetto, attraverso un lungo viaggio che attraversa campanili, borghi e comunità, connettendo le persone ai valori della terra, della cultura e della fede.