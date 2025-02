Tvplay.it - Prenotato Skriniar, ritorno in Serie A a giugno

Milanpotrebbe essere uno dei grandi acquisti della prossima estate di una big del calcio italiano: il suoin Italia è molto probabileDopo non aver inciso con il Psg di Luis Enrique, il centrale slovacco ha deciso di sposare il progetto di Mourinho al Feneerbahce, andando in prestito fino al termine della stagione. Il suo contratto con i francesi è valido fino a2028, ma l’idea è quello di venderlo.inA a(TvPlay – ANSA) Quando si dice la capacità dei grandi club di sperperare denari inutilmente sul calcio mercato, spesso viene in mente il Psg. Al-Khelaifi ne ha buttati davvero tanti nel corso degli anni e ancora deve mettere in bacheca la prima Champions League, cosa almeno riuscita al Manchester City di Guardiola. Da un paio di stagioni, con il progetto di Luis Enrique, sembra essere cambiato qualcosa, anche perché si procede ad acquisti più futuribili e di prospettiva e non solo al nome super affermato.