Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 12 Febbraio 2025: “Aiutami ad ascoltare la Tua voce”

Leggi su Lalucedimaria.it

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria.a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano . L'articolodeldel 12: “adla Tua” proviene da La Luce di Maria.