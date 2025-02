Lanazione.it - Prato, in Piazza delle Carceri arriva "Il Carnevale in piazza, bambini al centro"

Leggi su Lanazione.it

, 12 febbraio 2025 - Sabato 15 febbraio, dalle 15:30,in"Ilinal", il progetto pensato dall'Amministrazione in collaborazione con diverse associazioni cittadine per portare le famiglie inpredisponendopiazze adatte aistavolta dedicato alla festa di. Queste le realtà coinvolte: Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis, Biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – sezione di, Associazione Ex Cantiere, Associazionedi Paperino, Oratorio cittadino di S.Anna, Laboratorio musicale Band in 5 minuti. "Dopo il successo ottenuto con il primo appuntamento, una sperimentazione dove le associazioni del nostro territorio si sono attivate per fare rete portando inuna serie di splendide attività di sensibilizzazione, socializzazione e creatività, abbiamo pensato che fosse necessario mettere a sistema questo format - afferma l'assessora alla Città contemporanea Maria Logli - e nei prossimi 4 mesi si terrà un appuntamento mensile, tematizzato, sempre con grande attenzione ai temi che riguardano il nostro presente e il nostro futuro ma soprattutto con l'obiettivo di far vivere la nostra città aie alle loro famiglie.