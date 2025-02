Lanazione.it - Prato con lo spirito giusto: "E ora puntiamo al derby"

E’ stato uno dei simboli della vittoria contro il Piacenza, con un secondo tempo di puro sacrificio, fra palloni recuperati e colpi subiti, onorando la casacca del. Contro i biancorossi, Leonardo Mazza ha disputato la sua miglior prova da quando veste la maglia dei lanieri (quattro presenze in totale). "Dopo l’espulsione durante l’intervallo di Barbuti, in spogliatoio ci siamo detti che sarebbe stata una ripresa durissima. Ci siamo caricati per riuscire a conquistare questi tre punti davvero preziosi. Alla fine - ha detto il prodotto del settore giovanile del Bologna - è stata una gioia immensa, visto anche quanto abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo dimostrato grandedi squadra, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nella mente resterà a lungo il carattere che abbiamo tirato fuori e l’abbraccio con i tifosi".