Povertà assoluta, in Toscana 57mila famiglie non possono permettersi di vivere in condizioni dignitose

Firenze, 12 febbraio 2025 – Sonoletoscane vivono sotto la soglia di. Ovvero, che non hanno le disponibilità economiche per far fronte a una spesa mensile minima per l’acquisto di beni e servizi il cui consumo è ritenuto essenziale perin. È il dato che emerge dall’ottavo rapporto su “e inclusione sociale in” condotto dall’Osservatorio Sociale Regionale, in collaborazione con Anci, Irpet, il Centro regionale di documentazione infanzia e adolescenza, Caritase Università di Siena. Un dato preoccupante che, sebbene riveli un leggero miglioramento rispetto all’indagine del 2022, conferma una situazione di estrema difficoltà: il 13,2%, secondo i dati, è a rischio dio esclusione sociale. Il report è stato illustrato oggi, 12 febbraio, nel corso del tradizionale incontro di presentazione organizzato all’Istituto degli Innocenti, cui ha partecipato anche l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli.