Lanazione.it - Poste italiane: aperte in provincia di Arezzo le selezioni per consulenti finanziari

, 12 febbraio 2025 –ricerca indilaureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti Idirappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. È possibile inviare la propria candidatura (entro il 9 marzo) tramite la pagina web https://fa-emza- saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX3001/requisitions/pre view/329. Si richiedono interesse per il mondo dei mercati, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi.