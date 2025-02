Ilrestodelcarlino.it - "Positivo il mio ingresso. Ma penso a crescere"

Eroe assieme ad Ahmed Ikhbayri del quarto set di domenica, Pardo Mati si gode il suo momento di gloria ma con la testa sempre sulle spalle in uno scorcio di carriera "nel quale devo pensare soprattutto a". I tre punti sono un dato fondamentale in vista anche della trasferta di Padova, ma intanto è il morale a essere cresciuto. Mati, ci racconta della sua entrata decisiva domenica? "Sicuramente è stato unmolto bello all’interno di un match teso contro una squadra in crescita, capace di infilare una striscia importante. Per noi però era fondamentale trovare una vittoria per riaccendere il morale in spogliatoio e il PalaPanini". Non è sempre facile per chi subentra. "Il lavoro di noi della panchina è complicato, ma cerchiamo di farci trovare sempre pronti. Questa volta è andata bene e speriamo di aiutare sempre di più".