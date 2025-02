Anteprima24.it - Posillipo, importante vittoria contro la Training Olympic Atletic Roma

Tempo di lettura: 2 minutiper il C.N.che supera in trasferta laper 11-7, nella gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A1.Il, guidato da Mister Elios Marsili, a causa della squalifica di Pino Porzio, ha trovato il break decisivo nel secondo tempo, dopo aver chiuso il primo quarto in parità.Il primo gol è dell’con Patti, a segno in superiorità, Aiello pareggia allo stesso modo ma Vidovic riporta avanti i suoi. La squadra rossoverde trova il gol con Milicic, il premo tempo si chiude sul 2-2.Nel secondo parziale subito rete di Aiello, in superiorità, Vidovic sbaglia il rigore colpendo la traversa, Somma realizza in superiorità per il 4-2 a metà del secondo tempo. Buon momento per ilche segna con Cuccovillo, Spinelli è bravo su Vitale e Lo Re.