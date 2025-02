Sololaroma.it - Porto, Tiago Djalò: “Roma ottima squadra, verrà qui per vincere”

Leggi su Sololaroma.it

A poco più di 24 ore dalla sfida tra, valevole per l’andata dei playoff di Europa League, il difensoregheseè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida: “Lagioca bene e se saremo concentrati fin dal primo minuto avremo più possibilità di. Laviene pere anche noi vogliamo farlo. Dobbiamo solo preoccuparci di fare il nostro lavoro”.Riguardo il tecnico Anselmi: “L’allenatore ha portato più energia allae noi dobbiamo adattarci a ciò che lui vuole. Abbiamo due partite dei playoff che dobbiamo superare, ma la più importante è domani e abbiamo tutto per vincerla. Sappiamo cosa vuole il mister e come gioca ogni. dobbiamo essere noi stessi. Abbiamo le qualità per”.ha concluso rispondendo ad una domanda rispetto a quello che potrà essere il suo futuro, visto il termine del prestito dalla Juventus alla fine della stagione: “Sono in prestito e sono concentrato sul dare il massimo fino alla fine della stagione.