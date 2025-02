Sololaroma.it - Porto-Roma, Ranieri in conferenza: “Passare il turno ci darebbe autostima”

Dopo la vittoria contro il Venezia in campionato, lasi prepara per un nuovo emozionanteeuropeo. I giallorossi affronteranno ilnella gara d’andata dei playoff di Europa League, in programma domani al Do Dragao alle 21:00. Segui con noi lastampa di Claudioingallo alla vigilia del match. 14 minuti fa12 Febbraio 2025 20:01 20:01Le parole di Svilar“Da 7 anni fa son cambiato tanto, anche nella mia vita privata. Mi sento bene, penso a domani ed a vincere le partite, sono grato allaper avermi messo in mostra nel calcio. La settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare di rinnovo, ma penso solo al campo. Vivo molto le partite, quando ci si arrabbia può capitare, succede anche in allenamento. Do Dragao è uno stadio bello ma non come l’Olimpico, non vedo l’ora di scendere in campo.