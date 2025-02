Calciomercato.it - Porto-Roma, Ranieri: “Cosa ho detto a Conceicao”. Poi l’annuncio su Pellegrini

Leggi su Calciomercato.it

Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa: “Bisognerà essere super concentrati, perché me li aspetto molto arrembanti”“Siamo pronti”. Cosìalla vigilia della sfida in casa delvalevole per l’andata degli spareggi di Europa League. “Voglio una squadra che giochi sia fuori che in casa alla stessa maniera – ha aggiunto il tecnico giallorosso – Ancora non siamo validi per come voglio io il calcio, ma i ragazzi stanno lavorando molto per darmi quelle soddisfazioni che i tifosi chiedono”., le parole diin conferenza stampa (LaPresse) – Calciomercato.itAVVERSARIO – “È una squadra che ha grandi qualità tecniche. Poi vuole riconquistare palla immediatamente, per cui dovremo fare veramente una gran partita. Ci sono giovani di gran valore, giocatori che sanno muovere la palla a uno o due tocchi, per cui sarà difficile pressarli.