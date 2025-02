Porto-Roma Paciência | Chi passerà il turno può vincere l’Europa League

Leggi su Sololaroma.it

La sfida tra, in programma domani alle 21:00 è sicuramente una gara che riguarda due squadre dal grande blasone. Entrambe le compagini hanno avuto la fortuna di avere tra le proprie fila grandi campioni. Uno dei questi, latoporta il nome di Domingos, ex attaccante dei dragões tra il 1987-1997 e il 1999-2001. Il vice campione del, nel 2011, alla guida del Braga, ha parlato della sfida tra ile lae non solo ai microfoni dei colleghi di Vocegiallorossa.it.Queste le sue parole su questo splendido match europeo: “Non è una gara facile da pronosticare. Le due squadre stanno vivendo due momenti differenti: ilattraversa una fase di transizione, mentre la, con Ranieri sembra aver trovato la chiave per salvare la stagione. La squadra di Anselmi gioca in casa e farà di tutto per vince e indirizzare a proprio favore la qualificazione, anche se non sarà facile eliminare i giallorossi nel doppio confronto.