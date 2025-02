Sololaroma.it - Porto-Roma, obiettivo ottavi ma non solo: un record dell’Inter nel mirino

Si intrecciano inesorabilmente i temi attorno alla, dal calciomercato appena conclusosi alla rosa che verrà, fino ad un vivaio in crisi e ai conti da far rispettare per il Fair Play Finanziario. Per quest’ultimo aspetto risulta ancor più fondamentale il passaggio del turno in Europa League, con la doppia sfida aldi queste due settimane. Soldi in ballo ed anche il resto della stagione giallorossa, aggrappatasi al percorso europeo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ed un campionato fin qui opaco.ma non, visto che in ballo c’è anche un’altra piccola soddisfazione da togliersi, unal momento in mano all’Inter che potrebbe essere battuto tra Do Dragao e Olimpico: vincendo domani ingallo, laraggiungerebbe i nerazzurri per numero di vittorie in Europa League (96), e replicando in casa propria li scavalcherebbe.