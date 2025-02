Sololaroma.it - Porto-Roma, il pronostico di Europa League: intriga la combo MG 1T+2T

Dopo una emozionante due giorni di Champions, sarà il turno delle gare di andata dei playoff di. Giovedì 14 febbraio, alle ore 21:00, scenderà in campo la, nell’ostica trasferta in terraghese contro ilal Do Dragao. Il ritorno, invece, si disputerà la settimana successiva allo Stadio Olimpico. Ighesi partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.40, mentre il pareggio e il successo dei giallorossi sono quotati rispettivamente 3,25 e 2.90. Come arrivano al matchLasta dimostrando una crescita costante: in Serie A non perde da otto giornate, con un bilancio di cinque vittorie e tre pareggi, e arriva da due successi consecutivi in trasferta, mostrando anche una ritrovata solidità difensiva.