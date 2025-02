Sololaroma.it - Porto-Roma, i convocati di Ranieri: Rensch unico assente

Leggi su Sololaroma.it

Con l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’unica alternativa rimanente allaper cercare di portare l’assalto ad un trofeo resta l’Europa League. Il primo passo per continuare a sognare un nuovo importante cammino continentale sarà superare ilnel doppio confronto dei playoff, che daranno l’accesso agli ottavi di finale, entrando così nella fase decisiva di una competizione che i giallorossi hanno solamente sfiorato nelle ultime due edizioni.L’Estadio do Dragao rappresenterà il primo ostacolo per la, che domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 21, proverà a conquistare un risultato positivo contro la temibile formazioneghese. L’obiettivo degli uomini di Claudiodovrà essere quello di tornare nella Capitale con la piena possibilità di giocarsi la qualificazione nel match di ritorno, in programma la prossima settimana allo Stadio Olimpico.