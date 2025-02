Sport.quotidiano.net - Porto-Roma: i capitolini in Portogallo per l'andata degli spareggi, formazioni e orari tv

12 febbraio 2025 - È finito il tempo dei conti, dei tre punti o dei calcoli per ottenere un posizionamento più o meno positivo per poi vedere cosa succederà. Vincere significa sopravvivere e continuare a inseguire la Coppa, perdere significa abbandonare ogni speranza e lasciarsi andare a un finale senza più "distrazioni" dal semplice campionato. Nella giornata di domani, giovedì 13 febbraio comincerà la fase a eliminazione diretta di Europa League e per laquesto significa volare ingallo e affrontare ilall'Estadio Do Dragao. Calcio di inizio fissato alle ore 21 per loottavi di finale, forse il più equilibrato e sulla carta quello dal potenziale più elevato, tra due squadre candidate al titolo finale, ma inciampate in una fase a campionato pessima. Ilè in fase di rinnovamento e oltre a non essere la sua migliore versione del recente passato, non sta neanche vivendo il suo miglior stato di forma.