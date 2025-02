Ilrestodelcarlino.it - Porta Alexa in auto con te: Echo Auto rende ogni viaggio più smart e sicuro, SCONTO IMPERDIBILE

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Siete soliti utilizzarein casa? Il suo supporto è ormai parte della vostra quotidianità? Perché nonrla con sé anche in? Oggi, su Amazon, è disponibile unoextra large su un dispositivo molto interessante:è scontato del 57%, il device che vi permette direanche inviene messo in vendita a soli 29,99€. Approfitta subito della promozione! Acquistaal 57% dichoc su Amazon, tutti i dettagli di questo prodottoè progettato per abilitare le funzionalità dell’utilizzo dia mani libere (riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora) nei veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato. Grazie al design sottile, il dispositivo è facile da posizionare in