Ilfattoquotidiano.it - Porsche Italia quest’anno compie 40 anni e festeggia un 2024 di vendite record

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilsi è chiuso con un traguardo storico per, che ha raggiunto ilassoluto di 8.223 consegne, segnando una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. Questo risultato rafforza la posizione del mercatono come il terzo più importante in Europa dopo Germania e Regno Unito, confermando la validità di una strategia che ha puntato su due asset chiave: un’offerta di prodotto rinnovata e un focus crescente sulla customer experience. Risultati degni di nota nonostante le sfide sempre più complesse da dover fronteggiare che, come ha ricordato Pietro Innocenti, amministratore delegato della filialena, “vanno dalla mobilità elettrica, alle nuove tecnologie, dalle politiche governative alla competizione internazionale”.In gamma hanno debuttato le nuove generazioni di Panamera, Taycan, 911 e Macan, mentre l’approccio esperienziale si è consolidato attraverso un ecosistema di touchpoint pensati per trasformare il rapporto con i clienti.