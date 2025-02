Panorama.it - Porsche Italia, è record di vendite nel 2024

Leggi su Panorama.it

In un mercato automotive segnato da paure e incertezze,si riconferma nelcome punta di diamante del mercatono dell’auto. A testimoniarlo i numeri: 8223 autovetture consegnate (con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente) e una quota di mercato che dallo 0,4% del 2014 è passata ora allo 0,53%. Niente male per un brand di lusso.L’si riconferma terzo mercato per la, dopo la nativa Germania e il Regno Unito. A confermare questo risultato nell’anno appena trascorso hanno sicuramente contribuito i nuovi modelli usciti nel, che hanno visto ben 4 linee di prodotto rinnovate sui 6 modelli disponibili. La nuova Panamera, con un design rinnovato, una performance elettrica migliorata (per la versione ibrida plug-in) e le sospensioniactive-ride per un comfort di guida senza eguali.