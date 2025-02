Zon.it - Pontecagnano Faiano: moto si schianta contro un cancello, centauro in codice rosso

Leggi su Zon.it

– Questa mattina, intorno alle 7, si è verificato un grave incidente lungo via Picentino, sulla strada che collega. Unacicletta Suzuki ha perso illlo e si ètaildi un’attività commerciale della zona.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.Il conducente, un uomo del posto, è stato soccorso e trasportato d’urgenza inall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Al momento, non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.IT su Google News.