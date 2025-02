Zon.it - Pontecagnano Faiano, a 33 anni dall’assassino la commemorazione dei due carabinieri: medaglie d’oro al valore militare alla memoria

Nella mattinata odierna, presso il Comando Provincialedi Salerno ha avuto inizio, con una solenne cerimonia interna, ladeiClaudio PEZZUTO e Fortunato ARENA,al Valor, brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992, in piazza Giuseppe Garibaldi di(SA), nel corso di un conflitto a fuoco con due criminali. Nella circostanza, il Comandante Provinciale, Col. Filippo MELCHIORRE, ha deposto un omaggio floreale ai piedi delle lapidi marmoree poste all’ingresso della caserma intitolatadei duecaduti nell’adempimento del dovere. Le celebrazioni sono continuate in tarda mattinata in localitàdi, nel luogo in cui 33fa persero la vita i due giovanie dove il loro ricordo è ancora vivo nella popolazione locale che in maniera molto sentita ha dapprima partecipato, unitamente a numerose autorità civili e militari, all’incontro con gli studenti delle scuole locali presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “A.