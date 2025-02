Notizie.com - Pompe di calore, l’utilizzo è sempre più diffuso: bonus 2025, costi e come risparmiare

Leggi su Notizie.com

di: cosa sono, a cosa servono, perché conviene acquistarle. Il loro utilizzo èpiù, gli incentivi.sull’acquisto dellediè possibile: guida agli inventivi e alle offerte (Notizie.com)più famiglie decidono di prediligere questi strumenti ai tradizionali termosifoni, con notevolissimi vantaggi che possono rendere la casa più sana a livello di aria che performante per le nostre tasche. Il risparmio però non è scontato anche perché molto spesso per passare alledibisogna spendere delle cifre davvero importanti.Questo tipo di riscaldamento vede variare il suo prezzo in base ai kW erogati e dunque alla sua potenza. Quelle che si muovono fino a 3 kW si aggirano tra i 4mila e i 6mila euro, mentre quelle da 4-5 kW possono arrivare a sfiorare i 10mila.