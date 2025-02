Primacampania.it - Pomigliano: sabato inaugurata la nuova sede della Polizia Locale, opera finanziata con il Pnrr

Leggi su Primacampania.it

D’ARCO – Sarà15 febbraio (ore 11), in via Antonio Oratino 5, ladel Comando didid’Arco. All’evento parteciperanno autorità militari, civili e religiose. La realizzazione del nuovo comando è stata resa possibile grazie a un finanziamento di oltre 603mila euro, con un prezzo di aggiudicazione pari a circa 574 mila euro e quasi 29 mila euro per onerisicurezza, e un finanziamento dell’Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), nell’ambitomissione dedicata alla rigenerazione urbana, ai quali si sono aggiunti circa 34mila euro di contributi comunali. L’, progettata e realizzata, si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione degli spazi pubblicicittà. Il nuovo edificio, situato su un’area di circa 2.