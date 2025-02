Lapresse.it - Poliziotta morsa a falange: tra 3 mesi la ricostruzione del dito

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche ha diramato un bollettino in merito all’aggressione subita da unalo scorso venerdì sera. L’agente, accorsa in aiuto di due colleghe presso il Commissariato, è stata brutalmente ferita durante un controllo su un cittadino straniero, fermato a bordo di un treno a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) perché privo di biglietto e documenti. Nel corso dell’intervento, l’uomo le ha staccato con un morso ladi un.Lasottoposta a terapie e medicazioniLunedì, la 56enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico eseguito dall’équipe del professor Michele Riccio, responsabile della SOD di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano dell’AOU delle Marche. L’operazione, in un primo tempo, si è concentrata sul salvataggio della porzione residua della