Poliziotta ferita alla mano, ordinanza per il centro

E’ ancora in Rianimazione il trentenne gambiano che sabato notte ha aggredito tre poliziotti nel commissariato di San Benedetto, staccando una falange del dito di unaa unaoperata lunedì ad Ancona. Si trova in stato d’arresto ed è piantonato, a turno, dal personale della polizia penitenziaria. Intanto nei prossimi giorni arriverà un’del Comune ad hoc. "Sarà un provvedimento limitato agli orari per la somministrazione di alcolici – anticipa il sindaco Antonio Spazzafumo –. Probabilmente riguarderà solamente le zone a maggior rischio del, dove accadono eventi come quelli del fine settimana scorsa. Nelle prossime ore mi rapporterò col Prefetto e insieme decideremo come agire. Potrebbe essere un’come quella applicata durante il periodo estivo. Le forze dell’ordine hanno garantito l’intensificazione dei controlli e speriamo di porre un freno a questi eventi".