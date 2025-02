Lanazione.it - Polizia municipale, si cambia. Rosa Delvecchio va in pensione

Cambio al vertice alladi Lastra a Signa. Dopo 38 anni di servizio attivo sul territorio, che l’hanno vista come protagonista nella gestione di tante situazioni critiche e di radicalimenti della viabilità (dal blocco della Fi-Pi-Li per lavori alle varie frane, fino alle fughe di gas nella zona di Ponte a Signa), è andata inla storica comandante dei vigili di Lastra a Signa,(nella foto). In occasione del pensionamento, il sindaco Emanuele Caporaso le ha consegnato una targa di ringraziamento "per l’ottimo servizio svolto alla comunità con impegno, dedizione e senso del dovere". "è stata una collaboratrice importante in tutti questi anni – ha spiegato il sindaco Caporaso - in cui abbiamo potuto apprezzare non sono le doti di preparazione giuridica, la sensibilità e attenzione al lavoro, ma soprattutto le doti umane".