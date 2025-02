Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, incassati 100mila euro

"E’ un report da cui si evince un’attività intensa, un monitoraggio costante del territorio e delle più svariate situazioni, con un’attenzione anche al controllo degli abbandoni dei rifiuti" afferma il sindaco Endrio Ubaldi a proposito del bilancio dell’attività del 2024 del Comando diIntercomunale (copre i Comuni di Montegranaro, Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio), ringraziando la Comandante Barbara Montanini e tutti gli agenti. Intanto, nel 2024 sono stati effettuati 1330 accertamenti, 230 pattuglie durante le quali sono stati elevati 218 verbali; 2000 i veicoli controllati. Sul fronte dei verbali: 139 con decurtazione punti, conciliari 1107, non conciliati 197. In totale, l’accertato scontato è stato di 105.548, incassato 91.184. Sono stati anche rilevati 46 incidenti, 6 dei quali con feriti; altri interventi hanno riguardato il danneggiamento del patrimonio comunale (2), per l’olio su strada (2), per calamità (28), per alberi caduti (15).