Ilgiorno.it - Polizia Locale, denunce e sequestri. Il sindaco: investiamo in sicurezza ma non possiamo sostituire lo Stato

"Il Comune investe in, mentre i governi nazionale e regionale tagliano i fondi". Una presa di posizione forte, che è anche una risposta ai continui attacchi dell’opposizione alla giunta sul tema, quello della sindaca Laura Castelletti, che ha presentato con l’assessore Valter Muchetti e al comandante Marco Baffa, il report delle attività 2024 della. Da aprile arriveranno 20 nuovi agenti e 4 commissari; 23 i milioni a bilancio nel 2025 rispetto ai 20 del 2023, da parte del Comune. "Serve una riforma – sottolinea Castelletti –. Deve essere affrontato il tema della costruzione di un profilo adatto alle esigenze, se la ‘’ deve intervenire dove non arriva loa garantire". Tra i dati più rilevanti, nel 2024 sono state 1.232 le persone denunciate a piede libero (1221 nel 2023) e 80 gli arresti (come nel 2023), 52 dei quali per reati collegati allo spaccio di stupefacenti (49 nel 2023).