Forlitoday.it - Politiche ambientali, Scirri (AVS): "Forlì è una città pensata a misura di suv e non di persone"

Leggi su Forlitoday.it

recentemente è stata promossa dalla classifica Ecosistema urbano di Legambiente, che la pone al quinto posto in Italia su 106. Tuttavia, per la consigliera comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, Diana, "serve un rinnovo che dia veramente una speranza per il benessere delle.