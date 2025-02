Iltempo.it - Polemica sull'antifascismo. Ma Conti almeno scherza sulla sua abbronzatura

Leggi su Iltempo.it

Giorgia batte ogni record. Siamo arrivati alla 75esima edizione del Festival di Sanremo e nel frattempo si sono alternati ben 31 presidenti del Consiglio, ma è dovuto arrivare il governo di Meloni per spostare il dibattito dalle canzoni all' “”. Da quando la destra è al governo, d'altronde, i rosiconi della sinistra vedono Mussolini e fasci littori ovunque, anche tra i look esuberanti di Achille Lauro e negli ultimi outfit di Clara. L'ASSURDO INTERROGATIVO Ecco perché, nella tradizionale conferenza stampa del lunedì, al giornalista di Dagospia non interessa sapere della nuova scenografia dell'Ariston o dell'ultimo super-ospite, ma solo se è il conduttore Carloe la sua spalla Gerry Scotti abbiano preso apertamente le distanze dal Ventennio. Una domanda che viene definita «anacronistica» dal presentatore 2025, considerando che stiamo parlando di un qualcosa finito ottanta anni fa e condannato da chiunque si appresti a parlare di politica, a partire da chi oggi occupa le stanze di Palazzo Chigi.