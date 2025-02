Juventusnews24.com - Pogba offerto a quella rivale della Juventus! L’ex bianconero di ritorno in Serie A? È già arrivata la risposta ufficiale

di RedazioneNews24L’entourage di Paulavrebbeil francese a unadiA: lasocietà interessata è stata molto fredda a riguardoPaulè prossimo a tornare a calcare i campi di calcio. A marzo il centrocampista francese sarà libero di essere un calciatore dopo la squalifica per doping. Il suo futuro, però, non sembra possa avere a che fare con grandi campionati. Nemmeno laA sembra potenzialmente interessata a un rilancio del Polpo. Eppure c’è un club che avrebbe potuto accoglierenumero 10, a giudicare da quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.Il quotidiano romano enuncia un retroscena relativo alcentrocampistaJuve. L’ormai ex numero 10è statoalla Fiorentina da parte del suo entourage.