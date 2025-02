Serieanews.com - Pogba, arriva un altro “no, grazie”: l’idea che accomuna tutti

Paulancora in cerca di squadra: il francese ha ricevuto un“no” ed aleggia uno spettroun“no,”:che– SerieAnewsZero minuti nell’ultimo anno e mezzo, una squalifica che terminerà solo il prossimo mese di marzo. Ci riferiamo a Paul, centrocampista che dallo scorso mese di novembre è senza contratto. Ha risolto il suo accordo con la Juventus e si sta ora guardando intorno, conscio di come non possa ancora scendere in campo.Una squalifica per doping che vedrà la sua fine a marzo. Solo allora, quindi, potrà agli effetti tornare in campo. E così, in previsione del suo rientro, il centrocampista francese è alla ricerca di un club che possa puntare su di lui. Nelle scorse settimane, con la sessione invernale ancora aperta, si era profilata l’opzione Olimpique Marsiglia, con De Zerbi interessato a dare una chance al polpo.