Pnrr e Alta Velocità, la mappa di Donnarumma per Ferrovie

corre sule fa chiarezza su una possibile apertura del capitale, in chiave privatizzazione. Parlando in audizione alla Camera, in Commissione Trasporti, il ceo di Piazza della Croce Rossa, Stefano, ha spiegato come a dicembre scorso siano stati consuntivati 12 miliardi di euro di investimenti legati al. Ora ne restano da realizzare altri 13 miliardi, si sta procedendo a un ritmo di circa 800 milioni al mese”, ha chiarito il manager. “Ciò ci fa dire che al giugno 2026 saranno raggiunti buona parte degli obiettivi assegnati” con alcuni aspetti che sono oggetto di una fase di rinegoziazione che il ministro Foti (Tommaso, responsabile della Coesione e degli Affari Europei, ndr) sta portando avanti in questi giorni.ha poi fornito alcune indicazioni sui conti relativi al 2024.