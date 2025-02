Pnrr certificazione della parità di genere | avviso pubblico per Pmi e professionisti

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo del precedente bando, che ha registrato un boom di adesioni, si aprono oggi i termini per accedere al nuovoper la concessione di contributi per l’ottenimentodi. Si tratta di una misura del, di cui è titolare il dipartimento per le Pari opportunitàpresidenza del Consiglio dei ministri, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore. Novitàmisura di quest’anno è l’apertura a tutti i soggetti in possesso di Partita Iva. L’– che sarà disponibile fino al 18 aprile – definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle pmi e ai titolari di Partita Iva per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, forniti sotto forma di tutoraggio e per i servizi didi