Quotidiano.net - Plannix: crescita del 425% e oltre 1000 clienti in un anno

La piattaforma di consulenza finanziaria indipendenteraggiunge 820.000 euro di ricavi annuali ricorrenti, con unadelrispetto all'inizio del 2024 e supera la soglia deiattivi a poco più di 12 mesi dal suo lancio. E' quanto si legge in una nota secondo cui la fintech ha una media di asset analizzati per utente superiore a 500.000 euro, di cui 180.000 di investimenti finanziari per un totale di 518 milioni di euro. Nel 2025punta a raggiungere 1,5 milioni di ricavi complessivi anche grazie a un tasso di rinnovo degli attualiche supera l'80%.a offrire un monitoraggio ancora più completo di tutti gli asset,"ha in cantiere il lancio di una versione completamente rinnovata della piattaforma e un'area formativa gratuita integrata per supportare l'educazione finanziaria degli utenti".