Game-experience.it - Planet Coaster 2, è in arrivo l’aggiornamento 2 gratuito con tante novità

Leggi su Game-experience.it

2 si prepara a ricevere2, totalmente, il 13 febbraio, che porterà con sé nuove funzionalità e miglioramenti per offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Questo nuovo update introduce strumenti avanzati per la personalizzazione, nuove attrazioni e una serie di ottimizzazioni che renderanno la gestione dei parchi ancora più fluida e divertente.Tra lepiù attese troviamo i cartelloni video, che permettono di visualizzare contenuti dinamici nei parchi. Gli utenti PC potranno anche personalizzarli con propri video e aggiungere audio personalizzato per gli altoparlanti, aumentando così il realismo dell’esperienza. Una delle funzionalità più richieste dalla community, la sincronizzazione delle montagne russe, sarà finalmente disponibile, consentendo di creare spettacolari sequenze coordinate tra più attrazioni.