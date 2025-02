Ilgiorno.it - Più sicurezza e aiuti al commercio. La frazione San Damiano si rifà il look

Nuovi marciapiedi e semaforo pedonale per aumentare lae incentivare illocale. Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione dei marciapiedi della parte terminale di via Volta, nelladi San. I lavori hanno un costo complessivo di 120mila euro, di cui 56.000 finanziati da Regione Lombardia attraverso il progetto del Distretto delAlte Groane che riunisce i comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lazzate e Lentate, con l’obiettivo di "tutelare e incentivare l’insediamento di nuovi esercizi commerciali all’interno del borgo di San". Sarà realizzato un marciapiede standard lungo il tratto Ovest di via Volta dal civico 109 in direzione Nord e poi marciapiede in pietra sul lato opposto fino al confine con Cogliate. Verrà anche creato un attraversamento pedonale semaforizzato con sistema radar e il controllo della velocità dei veicoli.