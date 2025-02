Parmatoday.it - Più di 40 carabinieri in arrivo al Comando Provinciale, Cavandoli: "Maggiore sicurezza e sorveglianza"

Leggi su Parmatoday.it

Nuovi militari per ildeidi Parma. Laura, deputata della Lega e capogruppo in consiglio comunale ha espresso tutta la sua soddisfazione per i nuovi arrivi. "Ringrazio il Governo per l’attenzione ancora una volta dimostrata a Parma con questo nuovo invio.