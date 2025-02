Lanazione.it - Pistoia, va in scena Fantozzi al teatro Manzoni

, 12 febbraio 2025 -e il lavoro.e le donne.e lo sport.e la coscienza di classe. Quattro atti tragicamente esilaranti e un sorprendente epilogo, ecco. Una Tragedia, lo spettacolo con cui il regista Davide Livermore porta inlo straordinario universo di storie e personaggi scaturito dalla penna di Paolo Villaggio, con Gianni Fantoni nel ruolo del celebre ragioniere. Prodotto daNazionale di Genova / Enfi/ NuovoParioli / Geco Animation, il lavoro approda sabato 15 (ore 20,45) e domenica 16 febbraio (ore 16) aldinella Stagione di Prosa, curata da Saverio Barsanti. Sabato 15 febbraio (ore 18) al PiccoloMauro Bolognini la compagnia dialogherà col pubblico, in un incontro, coordinato da Massimiliano Barbini, per il ciclo “Ilsi racconta”, promosso in collaborazione con UNICOOP Firenze – Sezione soci(ingresso libero, fino ad esaurimento posti).