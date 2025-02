Ilfattoquotidiano.it - Pista da bob di Cortina, la protesta di un gruppo di scialpinisti: “Sono stati rispettati i criteri di sicurezza?”. E annunciano l’esposto

Il ministro Matteo Salvini ha detto che lada bob di, per le Olimpiadi invernali 2026, è ormai pronta. Ad un mese dall’inizio previsto della pre-omologazione, con discese dei bolidi sulla nuova “Eugenio Monti”, undiha voluto verificare lo stato dell’arte.saliti fino allaOlimpica e poiscesi nei pressi del cantiere, portando le bandiere “Non torneranno i larici”, come segno diper l’abbattimento del bosco di Ronco, con centinaia di alberi secolari. L’alpinista e attivista Alberto Peruffo, che ha guidato la spedizione, ha dichiarato: “Laè pronta? Ma neanche per sogno! Abbiamo visto altri larici abbattuti successivamente e non entrati nel conteggio ufficiale dell’abbattimento, cantieri che mostrano ritardi negli apparati dinecessari alla pre-omologazione.